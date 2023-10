Ateliers pour enfant La Société des Architectes Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Ateliers pour enfant La Société des Architectes Marseille, 14 octobre 2023, Marseille. Ateliers pour enfant 14 et 15 octobre La Société des Architectes 3 ateliers gratuits sur inscription avec 10 participants de 5 à 13 ans. atelier à 14h30, à 15h30 et à 16h30. La Société des Architectes s’associe avec l’association Graines d’archi pour proposer des ateliers en direction du jeune public afin de l’éveiller à son cadre de vie, à l’architecture, à son environnement bâti et naturel.

Les ateliers sont des interventions ludiques, au travers des quelles, la manipulation d’outils comme les maquettes, le plan, le dessin ou encore le collage permettent d’aborder l’architecture. La Société des Architectes 130, avenue du Prado – 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 53 35 86 https://sa13.fr/spip.php?article25 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/syndicat-des-architectes-des-bdr/evenements/journees-nationales-de-l-architecture »}] Métro ligne 2 – Arrêt Périer Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

La Société des Architectes
130, avenue du Prado - 13008 Marseille
Métro ligne 2 – Arrêt Périer

