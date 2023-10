L’ABRIKABAN La Société des Architectes Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille L’ABRIKABAN La Société des Architectes Marseille, 14 octobre 2023, Marseille. L’ABRIKABAN 14 et 15 octobre La Société des Architectes 3 ateliers gratuits sur inscription avec 10 participants de 5 à 13 ans. atelier à 14h30, à 15h30 et à 16h30. le matériel est fourni. L’ABRIKABAN est une initiation, un éveil à l’espace et à l’architecture à destination du jeune public de 5 à 13 ans.

Il s’agit d’un jeu de construction grandeur nature, constitué de blocs de mousse, de formes simples, parallélépipèdes, cylindres, cubes à assembler. Ce jeu est un jeu collectif pour imaginer une construction collective en assemblant, juxtaposant les éléments et réfléchir sur la question de l’habitat. La Société des Architectes 130, avenue du Prado – 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 53 35 86 https://sa13.fr/spip.php?article25 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/syndicat-des-architectes-des-bdr/evenements/journees-nationales-de-l-architecture-abrikaban »}] Métro ligne 2 – Arrêt Périer Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

