Exposition « Archicote Provence » Concours d’Architecture Contemporaine La Société des Architectes Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

Exposition des 31 projets présentés par des architectes des départements 13, 83, 84, 04, 05 pour l’édition 2023 du concours d’Architecture Contemporaine, Archicote, édition Provence.

Ce concours est organisé par COTE Magazine en partenariat avec le Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône et la Société des Architectes.

7 catégories de prix:

• Prix Logement individuel – Villa

• Prix Réhabilitation

• Prix Équipement – Tertiaire

• Prix Less is more (car la modestie du programme/budget ne détermine pas l’ampleur du geste architectural)

• Prix Projet Permis de construire obtenu

• Prix Logement collectif

• Prix Art et Architecture : 1% artistique (œuvre d’art intégrée dans un projet d’architecture ou dans un projet d’aménagement urbain et photos d’architecture (de bâtiments, de chantiers, de détails architecturaux ou de paysages construits …)

La Société des Architectes 130, avenue du Prado – 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 53 35 86 https://sa13.fr/spip.php?article25 Métro ligne 2 – Arrêt Périer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T13:00:00+02:00

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:30:00+02:00

