La Société des Architectes 130, avenue du Prado – 13008 Marseille

04 91 53 35 86 https://sa13.fr/spip.php?article25 Jeu de construction avec des bâtons et des articulations qui permet aux enfants de créer des structures de leur imagination à échelle habitable.

Jeu stimulant la créativité dans des formes à habiter diverses et variées et permettant de comprendre les formes géométrique en 3 dimensions.

2022-10-15T10:00:00+02:00

2022-10-16T17:00:00+02:00 OmyHut™

