La Souterraine

La société coopérative, un modèle d’actualité pour entreprendre Tout en étant des entreprises performantes, les SCOP et les SCIC, par les valeurs qu’elles véhiculent, apportent des réponses aux nouvelles attentes des salariés comme des futurs entrepreneurs : – Une gestion démocratique de l’entreprise – Une répartition équitable des résultats – La pérennisation des structures et des projets sur le territoire Vous avez un projet de création d’entreprise ? Vous souhaitez transmettre votre entreprise ? Etienne Redon – Chargé de développement au sein de l’Union Régionale des SCOP et SCIC du Limousin – vous fera découvrir les caractéristiques de l’entrepreneuriat coopératif. L’objectif : Le Caf’ &Co est un petit déjeuner organisé chaque 4ème vendredi du mois pour rompre l’isolement, échanger, se faire connaître… tout en traitant d’une thématique économique.

La Pépinière d'Entreprises "PeP'S 23" organise son 3ème "Caf' &Co" de l'année avec le thème: La société coopérative, un modèle d'actualité pour entreprendre

2022-03-25T08:00:00 2022-03-25T10:00:00

