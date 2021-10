La société à l’épreuve des affaires de mœurs Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 25 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 25 novembre 2021

de 19h à 22h

gratuit

Conférence de Marc Crépon

Le philosophe Marc Crépon présente son dernier essai “Ce temps-ci : la société à l’épreuve des affaires de moeurs” (2020)

Engagé contre toute forme de violence et cherchant à y comprendre les proccesus de changements qui s’opèrent au sein de notre société, Marc Crépon s’interrese dans sondernier ouvrage notamment aux violences sexuelles . Le professeur à l’ENS cherche à comprendre ce que le mouvement #MeToo, les accusations proférées lors d’une cérémonie récente des Césars ou encore l’affaire Matzneff peuvent traduire de ce monde et les enjeux moraux que cela pose. L’auteur en appelle alors à l’éveil des consciences et à une solidarité en acte dans le but de « provoquer une mutation en profondeur du regard ».

“Les « affaires de moeurs », comme celles qui touchent au harcèlement et à la pédophilie, déplacent le seuil de tolérance pour ces mêmes souffrances et ces mêmes humiliations. Il était grand temps que la honte change de camp. Les responsables des violations ne se sentent plus protégés par le silence de la société, de sa complaisance ou de son indifférence. Mais jusqu’où doit s’étendre leur mise en accusation ? Quelle est la part de l’hypocrisie d’une société qui s’achète une vertu rétrospective ? Ces « affaires » constituent une épreuve pour la société, non seulement parce qu’elles la mettent en face de son silence passé, mais parce qu’elles l’exposent, en guise d’expiation, à un empiètement de la vertu sur les libertés fondamentales, à commencer par celles de l’expression et de la création.” Marc Crépon.

Entrée libre sur réservation

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)



Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/

Date complète :

Capture d’écran Patronage laïque Jules Vallès : https://www.youtube.com/watch?v=9wJy9Riuzp0