Larajasse Rhône Larajasse EUR 6 15 16h30 : chants sur le marché avec les enfants des écoles et Belugueta. Dégustation de la socane. 18h : Sérénade dans les rues du village de Larajasse, restauration sur place. RDV sur le marché; 20h30 : Concert de Belugueta. Réservation conseillée. info@lafabrik-moly.fr +33 6 95 46 29 14 dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Lieu Larajasse
Ville Larajasse
lieuville 45.65443#4.38284