La SMN, une usine dans le paysage portuaire de Caen Mondeville, 6 avril 2023, Mondeville .

La SMN, une usine dans le paysage portuaire de Caen

Devant le théâtre La Renaissance Rue de l’hôtellerie Mondeville Calvados Rue de l’hôtellerie Devant le théâtre La Renaissance

2023-04-06 14:00:00 – 16:00:00

Rue de l’hôtellerie Devant le théâtre La Renaissance

Mondeville

Calvados

Dans le paysage de l’agglomération caennaise, une silhouette se détachait distinctement : une usine autrefois connue de tous qui accueillit au plus fort de sa production plus de 6000 employés. C’était la Société Métallurgique de Normandie.

Fermée en 1993, il ne reste aujourd’hui que quelques traces, symboles d’un passé industriel moteur de toute une région. Aujourd’hui comme hier, ces marqueurs du paysage portuaire de Caen interrogent. Comment la SMN était-elle vue par ceux qui ne la côtoyaient pas ? Comment la presse permettait-elle de comprendre cette forteresse industrielle dressée sur les hauteurs surplombant la ville de Caen ? Quel impact environnemental la SMN a-t-elle eu ? Quelles mutations du site observe-t-on ?

Autant de questions auxquelles l’Association Mémoire et Patrimoine SMN se propose de vous répondre au cours d’une visite inédite retraçant les origines et l’Histoire de la Société Métallurgique de Normandie.(parcours long d’environ 5,5 kilomètres).

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Rue de l’hôtellerie Devant le théâtre La Renaissance Mondeville

