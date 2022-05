La Smala : vide-atelier d’art

La Smala : vide-atelier d’art, 10 juillet 2022, . La Smala : vide-atelier d’art

2022-07-10 08:00:00 – 2022-07-10 17:00:00 L’association l’Art est Toi organise un vide Atelier artistique sur le site du théâtre de la Gargouille le 10 Juillet de 8h à 17h.

Lors de cet événement un atelier de création de recyclage d’objets sera proposé à partir de 9h Les participants sont invités à venir avec leur boîte à outils (peinture, colle, ficelle, perceuse etc ) et trouveront sur place des objets à recycler. Les œuvres réalisées feront l’objet d’une vente aux enchères théâtralisée à 16H00 .

+33 6 12 72 25 02

En espérant vous voir nombreux parmi nous, pour partager cette journée.

