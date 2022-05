La Smala : clown mime un verano naranja

La Smala : clown mime un verano naranja, 5 août 2022, . La Smala : clown mime un verano naranja

2022-08-05 – 2022-08-05 La Smala, lieu culturel de plein air ouvert toutes les fins de semaine avec des spectacles divers. Par le Théâtre de la Gargouille. Participation libre, buvette et restauration sur place.

Une soirée avec du clown mime tuga ” un verano naranja” La Smala, lieu culturel de plein air ouvert toutes les fins de semaine avec des spectacles divers. Par le Théâtre de la Gargouille. Participation libre, buvette et restauration sur place.

Une soirée avec du clown mime tuga ” un verano naranja” La Smala, lieu culturel de plein air ouvert toutes les fins de semaine avec des spectacles divers. Par le Théâtre de la Gargouille. Participation libre, buvette et restauration sur place.

Une soirée avec du clown mime tuga ” un verano naranja” dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville