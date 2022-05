La Smala : carte blanche Tribu Jeronimo Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Bergerac Dordogne La Smala, lieu culturel de plein air ouvert toutes les fins de semaine avec des spectacles divers. Par le Théâtre de la Gargouille. Participation libre, buvette et restauration sur place.

Un moment carte blanche pour la Tribu Jeronimo. Concert de Lau Project. La Smala, lieu culturel de plein air ouvert toutes les fins de semaine avec des spectacles divers. Par le Théâtre de la Gargouille. Participation libre, buvette et restauration sur place.

