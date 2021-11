La Slovénie et l’Union européenne Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine – Poitiers / Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres, 30 novembre 2021, Poitiers.

Janez SUMRADA, ancien Ambassadeur de Slovénie en France, abordera l’histoire de ce pays, sa géographie et le fonctionnement de son système politique. Il reviendra également sur l’adhésion de la Slovénie à l’Union européenne et sur les relations historiques qu’entretient ce pays avec la France. Valentine Morel, Attachée de coopération scientifique et universitaire auprès de l’Institut français de Slovénie, exposera lors de ces échanges la coopération culturelle franco-slovène en matière éducative, scientifique et universitaire. Dominique BREILLAT, Professeur émérite de droit public de l’Université de Poitiers, Doyen honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers et conférencier Team EUROPE DIRECT, moderera les échanges et nous exposera les grands objectifs affichés par la Slovénie pour cette Présidence du Conseil de l’Union européenne. Le mardi 30 novembre de 14h30 à 16h, en direct sur la chaîne Youtube Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine : [https://www.youtube.com/channel/UCctKlWzQk7lE5kPadXRRblA](https://www.youtube.com/channel/UCctKlWzQk7lE5kPadXRRblA) Plus d’informations : [https://fb.me/e/1nwHjkCG4](https://fb.me/e/1nwHjkCG4) Contact presse : [cied.86.79@crijna.fr](mailto:cied.86.79@crijna.fr) _Cet événement est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du label EUROPE DIRECT. Cependant, les positions et opinions exprimées appartiennent aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Union européenne. L’Union européenne ne saurait en être tenue pour responsable._

À l’occasion de la présidence slovène au Conseil de l’Union européenne, le centre Europe Direct et ses partenaires vous invite à découvrir l’histoire et les relations de ce pays avec la France.

