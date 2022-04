La Sky Race Montgenèvre Montgenèvre Montgenèvre Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

2022-07-16 06:00:00 06:00:00 – 2022-07-17 20:00:00 20:00:00

Montgenèvre Hautes-Alpes La Sky Race de Montgenèvre – Sur la route des 3000 !

La 25ème édition de la Sky Race aura lieu les 16 et 17 juillet 2022.

4 courses : Sky Race Solidaire (7 km), Sprint Sky Race (14 km), Sky Race des Anges (27 km) et la Sky Race du Chenaillet (40 km) Montgenèvre

