le vendredi 18 février à 20:00

La SKApagnie Créole (SkaPunk) Marseille – FR Groupe de Ska punk dégénéré surexcité qui ose les reprises de la compagnie créole avec des guests punk rock improbables, cuivre, guitare sursaturée batterie basse accordéon et des chanteurs agités… au Leda Atomica Musique a 20h Marseille. Nous jouons ce Vendredi 18 février que pour le plaisir de vous voir sauter et sourire. [https://www.facebook.com/La-SKApagnie-creole-100553671552944/?ref=page_internal](https://www.facebook.com/La-SKApagnie-creole-100553671552944/?ref=page_internal) PAF+ adhésion Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com)

2022-02-18T20:00:00 2022-02-18T23:00:00

