Paris Les comptoirs de l'Inde Paris La situation des femmes en Inde aujourd’hui Les comptoirs de l’Inde Paris Catégorie d’évènement: Paris

La situation des femmes en Inde aujourd’hui Les comptoirs de l’Inde, 25 mars 2021-25 mars 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 25 mars 2021

de 16h à 17h30

payant

Visioconférence Dans le cadre de la journée mondiale de la femme, écouter la visioconférence zoom de Douglas Gressieux sur le thème : la situation des femmes en Inde aujourd’hui. La conférence sera suivie d’un débat. S’inscrire avant le 23 mars à : comptoirs-inde@wanadoo.fr Animations -> Conférence / Débat Les comptoirs de l’Inde 60 rue des Vignoles Paris 75020

Avron ou Buzenval 26, 64 Arrêt « Pyrénées-Bagnolet »

Contact :Les comptoirs de l’Inde 01 46 59 02 12 – De 14h30 à 17h30 comptoirs-inde@wanadoo.fr Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2021-03-25T16:00:00+01:00_2021-03-25T17:30:00+01:00

Collection personnelle

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les comptoirs de l'Inde Adresse 60 rue des Vignoles Ville Paris