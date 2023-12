Théâtre « debrayage » La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux, 2 mars 2024, Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Début : 2024-03-02 20:30:00

fin : 2024-03-02 22:30:00

Théâtre »Debrayage » par la troupe la Fraternelle.

Samedi 2 mars 2024 à 20h30 à la Sittelle.

Réservation jusqu’au vendredi 1er mars 17h00 à l’office de tourisme 03 84 60 15 25

Rémi De Vos I Texte

Richard Bonnot, Mathieu Galliano, Julie Molard, Angeline Muller, Cédric Rasser, Lise Truptil I Interprétation

Viviane Caron I Mise en scène

Patrick Montmorency et Denis Bepoix I Technique et lumières

Laetitia Merigot I Chorégraphies

Bruno Abrami I Musique et son

Stéphane Flutet I Visuel

Le texte de Rémi De Vos se présente sous la forme de douze séquences, mettant en scène une trentaine de personnages confrontés à des situations qui les font basculer dans la crise. Rien ne semble les réunir si ce n’est la peur de l’abandon, liée le plus souvent à la perte du travail envisagé comme la seule valeur d’existence possible.

Face à ces exclus, on trouve ceux qui – par nécessité d’exister socialement souvent plus que par vocation – sont les agents exécutifs de l’exclusion : DRH, liquidateurs, cadres supérieurs, petits chefs, etc. Enfin il y a les témoins ou les victimes co-latérales de l’exclusion : conjoints, relations amicales, etc.

Des personnages vivant des vies ordinaires confrontés à une violence morne et aveugle qui les broie : des employés, des secrétaires, des cadres… Les personnages sont des archétypes urbains. Il suffit de prendre le métro pour les apercevoir.

C’est une comédie. Ça fait rire. Ça doit.

Pourtant le sujet est terrible.

Ça fait rire quand même !

La Sittelle

Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté



