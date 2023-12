Spectacle de Noël La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux, 16 décembre 2023, Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 16:00:00

fin : 2023-12-16 18:00:00

Spectacle de Noël à La Sittelle à 16h samedi 16 : Angèle l’exploratrice et le message du Père Noël. Angèle est une scientifique, elle nous accueille sur son camp dans la savane, lorsqu’elle reçoit un mystérieux message qu’elle ne comprend pas. Viens l’aider à déchiffrer le message !

Spectacle suivi d’un goûter et d’une visite surprise.

Entrée libre et gratuite.

Animations offertes par la commune de Saint-Laurent-en-Grandvaux.

La Sittelle rue du coin d’amont

Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté



