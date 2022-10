Atelier Co-VéloTaf La Sirène sur l’Ecole Marcoussis Catégories d’évènement: Essonne

Atelier Co-VéloTaf La Sirène sur l’Ecole, 12 octobre 2022, Marcoussis. Atelier Co-VéloTaf Mercredi 12 octobre, 18h30 La Sirène sur l’Ecole

Entrée libre, gratuit

Echanges entre VéloTafeurs et candidats aux VéloTaf (itinéraires, trucs, astuces) handicap moteur mi La Sirène sur l’Ecole Promenade Victor Hugo, 91460 MARCOUSSIS Marcoussis 91460 Essonne Île-de-France [{« link »: « mailto:marcoussisavelo@mdb-idf.org »}] Atelier Co-VéloTaf Fatigués des bouchons ou des bus aux horaires aléatoires ?

Désireux de mutualiser entretien physique et déplacements ?

Vous passeriez bien au VéloTaf, pour vous rendre sur votre lieu de travail ou à la gare, mais vous hésitez à vous lancer ? Vous pratiquez déjà le VéloTaf depuis ou vers Marcoussis ?

Vous souhaitez partager vos trajets, votre expérience, vos trucs et astuces avec les personnes intéressées, voire les accompagner si vos parcours convergent ? Réservez votre créneau 18h30 – 20h, mercredi 12 octobre prochain ! ‘Marcoussis à Vélo’ vous propose un atelier Co-VéloTaf (en salle) pour un premier échange sur le sujet dans ce nouveau lieu convivial et accueillant : La sirène sur l’école Contact : marcoussisavelo@mdb-idf.org

