Gratuit L’exposition « Noms de noms » des éditions Kerjava est visible au centre culturel La Sirène à Paimpol du 01 mars au 31 mars 2023. De manière ludique, elle explique la signification des noms de famille en Bretagne, en Europe et dans le monde. Une exposition bilingue à visiter en famille aux heures d’ouverture du centre.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/Lasirenepaimpol/ La Sirène la sirène 22 paimpol Plounez 22500 Côtes-d’Armor Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T08:30:00+00:00 – 2023-03-31T16:00:00+00:00

