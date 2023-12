Duo Baron & Robin / oud et violon La Sirène Paimpol Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Duo Baron & Robin / oud et violon La Sirène Paimpol, 11 février 2024, Paimpol.

Début : 2024-02-11 17:00:00

fin : 2024-02-11 18:15:00 . Florian Baron invite Lucas Robin à jouer et improviser autour de morceaux composés ces deux dernières années : des airs qui puisent leurs inspirations de l’Iran au néo-folk, en passant par les musiques de tradition bretonne, baroque, l’Inde, le swing et les contrées flottantes d’un jazz modal indéfini. Deux instruments complémentaires tissent de leurs cordes des paysages acoustiques qui ouvrent le champ à un récit sonore improvisé. Tout public. .

La Sirène Rue Pierre Feutren

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

