Un Jacques dans un pré vert La Sirène Paimpol, 19 janvier 2024, Paimpol.

Paimpol Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19 19:30:00

.

C’est l’histoire de Monsieur Paul qui, une valise et une guitare à la main, va comme chaque matin pousser la chansonnette au coin des rues et au café du coin, « Le Petit St Germain ». C’est là qu’il a côtoyé enfant, le Jacques, « cet empêcheur de penser en rond », qui régulièrement venait prendre son petit « déjeuner du matin ». Alors, devant « son p’tit serré », Paul nous raconte… s’épanche, nous parle de son ami, son maitre spirituel. Il chante, s’amuse avec les mots, joue avec les textes de Prévert, devient tour à tour : professeur, cancre, baleine… pour le plaisir des petits et des grands. Ce spectacle est composé de chants, de textes poétiques, de romans et d’extraits de journaux écrits par Prévert. L’ensemble est orchestré et suit une trame narrative. Tout public à partir de 6 ans.

.

La Sirène Rue Pierre Feutren

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne



