KALASH CRIMINEL 1ERE PARTIE LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle, vendredi 24 mai 2024.

Initialement prévu le 12 janvier 2024, le concert est reporté au 24 mai 2024 à 20h. Les billets restent valables pour la nouvelle date. Veuillez vous rapprocher de vos points de vente pour toute demande de remboursement. Kalash Criminel grandit dans le quartier de Rougemont à Sevran. Il commence le rap dans sa jeunesse, en faisant d’abord parti du groupe Hall 14 avec les rappeurs Daystiil, Kifa, Krimo JS et Zino. Son groupe est plus tard intégré au label 10/12 Records. En , ils publient un premier morceau, intitulé Traumatisé, qui vient concrétiser leur travail.Kalash Criminel tire ses inspirations de rappeurs américains tels que Lil Scrappy ou encore de rappeurs français tels que Despo Rutti, Seth Gueko, Dosseh, Niro, Escobar Macson et Kaaris. En , il commence une carrière solo et sort le titre 10 12 14 Bureau, avant de lancer une série de freestyle nommée Sauvagerie. Il collabore ensuite avec les rappeurs Ixzo, Sofiane et Kaaris.Cette collaboration avec Kaaris, un morceau nommé Arrêt du cœur, donne un élan à sa carrière dans le rap français. Le 23 septembre 2016en musique, il sort son premier clip officiel en solo, intitulé Sale Sonorité. Peu de temps après, le , il annonce la sortie de sa première mixtape, intitulée R.A.S., le 28 octobre 2016en musique. Cette mixtape s’écoule à exemplaires vendus lors de sa première semaine d’exploitation.Les mixtapes R.A.S et Oyoki sont officiellement certifiées disque d’or par le SNEP.

Tarif : 26.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:00

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17