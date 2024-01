ZED YUN PAVAROTTI – ZED YUN PAVAROTTI 1ERE PARTIE LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle, dimanche 7 avril 2024.

Étoile montante du rap franc¸ais, le de´sinvolte et charismatique ste´phanois de´route, autant par ses textes labyrinthiques que son esthe´tique ge´ne´rale, ultra moderne et a` la fois sortie d’outre-tombe, crooner dans la surenche`re d’attitude, auto-tune et me´lodies pop, rap de minet et violence punk.

Tarif : 17.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-04-07 à 20:00

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17