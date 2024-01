POMME 1ERE PARTIE LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle, samedi 6 avril 2024.

Alors qu’elle remporte le prix de l’Artiste féminine aux Victoires de la Musique en février 2021, Pomme s’attèle à l’écriture des titres de l’album Consolation qui succèdera ce 26 août 2022 àson deuxième album Les Failles paru en 2019, et acclamé depuis.Tandis que la pandémie ne cesse d’empêcher la musicienne de défendre son album sur scène, c’est pourtant dans la résignation qu’elle se met à écrire et composer ce qui deviendra son troisième disque. Attirée par l’électronique, Pomme se tourne vers l’artiste Flavien Berger pour l’accompagner dans cette voie encore inconnue. S’opère alors un « alignement des planètes » comme elle le dit, puisque Flavien Berger, de son côté, souhaitait se rapprocher de la folk que la chanteuse maîtrise depuis ses deux premiers albums. Tous deux s’allient donc en novembre 2021 et enregistrent Consolation un mois durant. Dans la campagne québécoise,ils coréalisent l’album qui, à la différence des Failles ne porte pas sur « ce qui ne va pas », mais plutôt sur « ce qui fait du bien ».

Début : 2024-04-06 à 20:00

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17