AVATAR – AVATAR 1ERE PARTIE LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle, mercredi 27 mars 2024.

Groupe suédois classifié dans le death metal mélodique, Avatar est réputé pour la qualité de ses shows : un son précis, lourd et puissant. Quelques parties chorégraphiées comme leur entrée, quelques passages de chansons ainsi que certains intermèdes, le tout emmené par le facétieux chanteur, à mi-chemin entre le Joker et The Crow.

Tarif : 34.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-03-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17