MILES KANE ONE MAN BAND – MILES KANE ONE MAN BAND – SOLO TOUR LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle, 13 mars 2024, La Rochelle.

Membre fondateur aux côtés d’Alex Turner (Artic Monkeys) de Last Shadow Puppets, Miles Kane revient en solo avec One Man Band, un album déterminant pour sa carrière, brillant sur le plan sonore, sincère et rempli de la musique qu’il était destiné à faire depuis le tout début d’une carrière bien remplie.Classé dans le top 5 des charts britanniques dès sa sortie en août, One Man Band voit Miles revenir à son meilleur niveau de guitare en se concentrant sur de grandes accroches et des hymnes encore plus grands.Enregistré dans les tout nouveaux studios de Kempston Street, Miles a fait équipe avec son collaborateur de longue date James Skelly, du groupe The Coral, pour la production. Après avoir composé le très entraînant morceau qui donne son titre à l’album et le brumeux « Ransom », Miles s’est associé à Tom Ogden de Blossoms et à Keiran Shudall de Circa Waves, ainsi qu’à Andy Burrow et à Jamie Biles, son partenaire régulier pour l’écriture, afin d’assembler les morceaux.

Tarif : 18.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-13 à 20:00

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17