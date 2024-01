FRENCH 79 1ERE PARTIE LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle, 2 mars 2024, La Rochelle.

En deux albums seulement (Olympic, paru en 2016, puis Joshua en 2019), French 79 réussit l’exploit d’écrire une nouvelle page de la French Touch, page que le monde entier nous envie.Les titres phares du producteur marseillais, « Between the Buttons », « Diamond Veins » et « Hometown », ont contribué à dessiner les contours d’un nouvel univers musical, puisant ses racines chez Erik Satie et Jean- Michel Jarre, puis chez Air ou Daft Punk, pour les faire entrer dans une nouvelle ère.De retour après une tournée internationale de plus de 100 dates, qui l’a élevé au rang de sensation scénique immanquable, Simon Henner s’est enfermé seul dans son studio de la cité phocéenne. C’est là où tout a commencé il y a quelques années, avec ses groupes Nasser et Husbands, ainsi que ses réalisations pour Kid Francescoli.Fort d’expériences récentes – une collaboration sur l’album de l’étoile montante de la techno française NTO, un remix de la B.O. de Cliff Martinez pour le film Drive… – French 79 s’apprête à présent à franchir un nouveau cap avec la sortie de son prochain album, le bien-nommé TEENAGERS.

Tarif : 25.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17