LA COLONIE DE VACANCES – LA COLONIE DE VACANCES 1ERE PARTIE LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle, 18 février 2024, La Rochelle.

La Colonie de Vacances est un dispositif unique de ‘sound system quadriphonique’ qui place le public au centre de 4 scènes, pour une expérience sonique singulière.Issue de la réunion de quatre groupes de la scène rock bruitiste hexagonale (Electric Electric, Marvin, Papier Tigre, Pneu), La Colonie de Vacances a séduit le public de nombreux festivals, aussi bien populaires qu’exigeants. Pour son retour en 2022, le groupe a produit un spectacle totalement renouvelé qui se démarque pour de bon des cellules d’origines en explorant des formats nouveaux, et en s’amusant des contrastes dans la musique. Polyrythmies, transes, harmonies originales et orchestrations aux jeux ultra dynamiques font partie intégrante du vocabulaire de cet orchestre protéiforme et enveloppant. Se jouant des conventions, les musicien(ne)s se concentrent sur l’idée de John Cage que «chacun est à la meilleure place» en faisant en sorte que les compositions offrent plusieurs niveaux d’écoute possible : la musique de chaque musicien(ne) sur scène, chacun des sous-ensembles, et le puissant mélange quadriphonique de l’ensemble.Si les compositions sont nourries des influences multiples des 12 artistes, dans les musiques électroniques et contemporaines notamment, l’énergie rock reste indéniablement le socle commun du groupe.« L’un des projets live les plus stimulants nés en France » Libération.

Tarif : 18.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-18 à 18:00

Réservez votre billet ici

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17