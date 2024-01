SWANS MARIA W HORN LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle Catégorie d’Évènement: La Rochelle SWANS MARIA W HORN LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle, 14 février 2024, La Rochelle. SWANS, monument mythique du rock américain, mêle le postpunk à l’expé ainsi qu’à un rock plus industriel pour une alchimie sonique inégalée. Formé en 1982 à New-York par le charismatique Michael Gira, chacun de leur concert est un mur électrique d’une densité folle, la plus féroce des claques sonores ! LE 14 FÉVRIER À LA SIRÈNE ?? 3 DATES EN FRANCE? Special guest : Maria W Horn

Tarif : 22.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:00
Réservez votre billet ici
LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles
111 bld Emile Delmas/La Pallice
17000 La Rochelle

