Saxophoniste prometteur, Léon Phal fait partie de cette jeune génération de musiciens de jazz biberonnée aux classiques, dont il s’affranchit tout en leur rendant hommage à chaque note avec brio, qu’il s’agisse du RH Factor de Roy Hargrove ou du « Voodoo » de D’Angelo.Entouré de ses complices de toujours, sa maîtrise de l’instrument, son sens inouï de la mélodie et la délicatesse de ses compositions amplifiées par un groove dévastateur, présagent un bel avenir à ce franco-suisse originaire de Aÿ en Champagne.Une fraîcheur et un talent qui n’ont pas échappé aux festivals Nancy Jazz Pulsations et Jazz à Vienne, dont il est coup sur coup le lauréat des tremplins 2019. Sacré « Révélation » par les magazines Jazz News et Jazz Magazine pour la sortie de son premier album « Canto Bello », Léon Phal est à la tête d’un génial quintet dont les influences et l’imagination inspirent des improvisations remarquables.

