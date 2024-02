La sirène du pacifique sud Théâtre de l’ombrelle La Chapelle-Saint-Luc, mercredi 28 février 2024.

Avec Blanche Heugel ou Sandrine Vicente, Françoise Rouillon, Comédienne, Musicienne Marjolaine Ott, Mise en scène Françoise Rouillon en collaboration avec Colette Blanchet, Décors et Graphisme Pascale de Laborderie, Vidéo Guénolé Loterie, Montage vidéo Corentin Loterie, Création musicale Marjolaine Ott, Création lumière et Régie technique Stéphanie Houssard, Chargée de diffusion Corinne Foucouin, Production Théâtre de l’Ombrelle, Avec le soutien de le Théâtre Gérard Philipe de Bonneuil sur Marne, le Centre Culturel Jacques Prévert de Villeparisis, la ville de Dammarie-lès-Lys, la ville de Champigny-sur-Marne, la Maison des Loisirs et des Arts de Sannois, le SEL à Sèvres.



En Amérique du Sud, Tallulah, une vieille indienne de l’île de Chiloé, au large du Chili, découvre dans un gros crabe, une petite fille à la queue de poisson, une sirène.

’est la fille de la Pincoya, la reine des mers ! Tallulah va élever la sirène Ozalee jusqu’à ce qu’elle soit assez forte pour repartir avec sa mère, en échange de nourriture, poissons et crustacés. Mais la Sirène, devenue grande, fait le choix de rester aux alentours de l’île. Elle aime nager et chanter de sa voix merveilleuse, et sauver les marins en perdition. Un jour de tempête, elle rencontre un beau cheval, ils deviennent amoureux, et les enfants de leur union seront mi-poisson, mi-cheval, les hippocampes.



Le Théâtre de l’Ombrelle est une sorte de théâtre sur grand écran qui arrive à donner l’illusion du cinéma. Tout de suite on est épaté par les tours de passepasse qui font jaillir de drôles de formes, qui dansent, chantent, se colorent, grossissent, rapetissent… TT Télérama Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:00:00

fin : 2024-02-28

Espace Didier Bienaimé

La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est reservation@la-chapelle-st-luc.eu

