LA SIRENE DU PACIFIQUE SUD ESPACE NINO FERRER, 22 février 2023, DAMMARIE LES LYS.

LA SIRENE DU PACIFIQUE SUD ESPACE NINO FERRER. Un spectacle à la date du 2023-02-22 à 14:30 (2023-02-22 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

MAIRIE DE DAMMARIE LES LYS PRESENTE : ce spectacle. Théâtre de l’Ombrelle Jeune public – Théâtre d’ombre Le Théâtre de l’Ombrelle a l’habitude de nous emmener voyager à travers le monde avec des histoires extraordinaires. Cette nouvelle création nous fera, elle, plonger dans l’océan. En Amérique du Sud, Mailen, une vieille indienne de l’île de Chiloé, au large du Chili, découvre dans un gros crabe, une petite fille à la queue de poisson, une sirène. C’est la fille de la Pincoya, la reine des mers ! Mailen va élever la sirène Ozalée jusqu’à ce qu’elle soit assez forte pour repartir avec sa mère, en échange de nourriture, poissons et crustacés. Mais la sirène, devenue grande, fait le choix de rester aux alentours de l’île. Elle aime nager et chanter de sa voix merveilleuse, et sauver les marins en perdition. Un jour de tempête, elle rencontre un beau cheval, ils tombent amoureux, et les enfants de leur union seront mi-poisson, mi-cheval, les hippocampes. Durée : 45 minParking à disposition derrière la salle – Pour les personnes en situation de handicap, contacter la salle pour la réservation au 01 60 56 95 20

Votre billet est ici

ESPACE NINO FERRER DAMMARIE LES LYS Place Paul Bert Seine-et-Marne

MAIRIE DE DAMMARIE LES LYS PRESENTE : ce spectacle.

Théâtre de l’Ombrelle Jeune public – Théâtre d’ombre



Le Théâtre de l’Ombrelle a l’habitude de nous emmener voyager à travers le monde avec des histoires extraordinaires. Cette nouvelle création nous fera, elle, plonger dans l’océan. En Amérique du Sud, Mailen, une vieille indienne de l’île de Chiloé, au large du Chili, découvre dans un gros crabe, une petite fille à la queue de poisson, une sirène. C’est la fille de la Pincoya, la reine des mers ! Mailen va élever la sirène Ozalée jusqu’à ce qu’elle soit assez forte pour repartir avec sa mère, en échange de nourriture, poissons et crustacés. Mais la sirène, devenue grande, fait le choix de rester aux alentours de l’île. Elle aime nager et chanter de sa voix merveilleuse, et sauver les marins en perdition. Un jour de tempête, elle rencontre un beau cheval, ils tombent amoureux, et les enfants de leur union seront mi-poisson, mi-cheval, les hippocampes.

Durée : 45 min

Parking à disposition derrière la salle –

Pour les personnes en situation de handicap, contacter la salle pour la réservation au 01 60 56 95 20

.13.0 EUR13.0.

Votre billet est ici