Journées Portes-Ouvertes : l’atelier d’artiste | Stock Catherine | La Sirene du Causse Rignac, 14 octobre 2023, Rignac.

Rignac,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Catherine Stock a étudié l’art et le design à Cape Town, à Londres et à New-York, où elle a travaillé pendant de nombreuses années comme directrice artistique dans l’édition avant de se consacrer à plein temps à l’écriture et à l’illustration de livres pour enfants et àla peinture de portraits. Elle a passé les étés dans sa maison et son atelier à Rignac pendant quinze années avant de s’installer en France définitivement en 2005..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

La Sirene du Causse

Rignac 46500 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 Artists invite you to enter their studios to discover their worlds

Catherine Stock studied art and design in Cape Town, London and New York, where she worked for many years as an art director in publishing before devoting herself full-time to writing and illustrating children’s books and painting portraits. She spent summers at her home and studio in Rignac for fifteen years before settling in France permanently in 2005.

Edición 2023, en la región de Cauvaldor, 27 artistas le invitan a entrar en sus estudios y descubrir sus mundos

Catherine Stock estudió arte y diseño en Ciudad del Cabo, Londres y Nueva York, donde trabajó durante muchos años como directora de arte en el mundo editorial antes de dedicarse a tiempo completo a escribir e ilustrar libros infantiles y a pintar retratos. Durante quince años pasó los veranos en su casa y estudio de Rignac, antes de trasladarse definitivamente a Francia en 2005.

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor, laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Catherine Stock studierte Kunst und Design in Kapstadt, London und New York, wo sie viele Jahre als Art Director im Verlagswesen arbeitete, bevor sie sich ganz dem Schreiben und Illustrieren von Kinderbüchern und dem Malen von Porträts widmete. Fünfzehn Jahre lang verbrachte sie die Sommer in ihrem Haus und Atelier in Rignac, bevor sie sich 2005 endgültig in Frankreich niederließ.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Vallée de la Dordogne