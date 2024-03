LA SIRENE A BARBE THEATRE A L’OUEST Caen, mardi 9 avril 2024.

Découvrez le Drag-Show de La Sirène, où nos fabuleuses Dragqueens vous transportent dans un univers glamour, sexy et impertinent, où la performance vocale, physique et humoristique atteint des sommets éblouissants ! Nos artistes vous offrent une soirée inoubliable, où la sensualité subtile se mêle à l’humour grinçant et aux paillettes qui scintillent de toutes parts. Préparez-vous à être éblouis par des numéros à couper le souffle, des costumes époustouflants et une ambiance électrisante qui vous fera danser sur votre siège ! Le Drag-Show de La Sirène : le spectacle qui va vous faire oublier tous les autres !Si vous êtes déjà venus les voir, n’hésitez pas à revenir : il y a du nouveau à chaque représentation !

Tarif : 24.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-04-09 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14