[Dîner-Spectacle] La Vie est une Fête La Sirène à Barbe Dieppe, 31 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Célébrez le passage à la nouvelle année à La Sirène à Barbe avec notre soirée éblouissante « La Vie est une Fête » ! Préparez-vous à une nuit de glamour, de rires et de performances époustouflantes de nos drag queens.

Le billet inclut un dîner-cocktail exquis, où saveurs et créativité se rencontrent pour ravir vos sens. Un avant-goût parfait pour une soirée riche en surprises et en émotions.

Dress code : Brillez de mille feux ! Tenues pailletées et créatives sont les bienvenues pour une nuit mémorable.

Rejoignez-nous pour accueillir 2024 dans une ambiance de pure féerie. Réservez dès maintenant pour être de la fête !.

2023-12-31 19:30:00 fin : 2023-12-31 . .

La Sirène à Barbe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Celebrate the new year at La Sirène à Barbe with our dazzling « La Vie est une Fête » party! Get ready for a night of glamour, laughter and breathtaking performances by our drag queens.

The ticket includes an exquisite cocktail dinner, where flavors and creativity meet to delight your senses. A perfect foretaste of an evening rich in surprises and emotions.

Dress code: sparkle and shine! Glittery, creative outfits are welcome for a night to remember.

Join us in welcoming 2024 in an atmosphere of pure enchantment. Book now to join the party!

Celebre la llegada del nuevo año en La Sirène à Barbe con nuestra deslumbrante velada « Life’s a Party » Prepárese para una noche de glamour, risas e impresionantes actuaciones de nuestras drag queens.

La entrada incluye una exquisita cena cóctel, donde los sabores y la creatividad se dan cita para deleitar sus sentidos. Un anticipo perfecto de una velada llena de sorpresas y emoción.

Código de vestimenta: ¡brilla y brilla! Los atuendos brillantes y creativos son bienvenidos para una noche inolvidable.

Únase a nosotros para dar la bienvenida a 2024 en un ambiente de puro encanto. Reserve ahora y únase a la fiesta

Feiern Sie den Jahreswechsel in La Sirène à Barbe mit unserer schillernden Party « La Vie est une Fête »! Machen Sie sich bereit für eine Nacht voller Glamour, Lachen und atemberaubenden Auftritten unserer Dragqueens.

Die Eintrittskarte beinhaltet einen exquisiten Dinner-Cocktail, bei dem Geschmack und Kreativität aufeinandertreffen, um Ihre Sinne zu verwöhnen. Ein perfekter Vorgeschmack auf einen Abend voller Überraschungen und Emotionen.

Dresscode: Strahlen Sie mit der Sonne um die Wette! Glitzernde und kreative Outfits sind willkommen, um eine unvergessliche Nacht zu erleben.

Begleiten Sie uns, um 2024 in einer Atmosphäre aus purem Zauber zu begrüßen. Buchen Sie jetzt, um dabei zu sein!

Mise à jour le 2023-11-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche