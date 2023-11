[Spectacle] Le Drag Show spécial Disney La Sirène à Barbe Dieppe, 23 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Vivez la magie de Disney comme jamais auparavant dans notre spectacle spécial Disney Drag Show ! Nos drag queens talentueuses vous emmèneront dans un voyage scintillant à travers les contes de fées, avec des performances éblouissantes inspirées de vos personnages Disney favoris. Préparez-vous pour une soirée pleine de rêve, de glamour et de fantaisie, dans l’ambiance unique de La Sirène à Barbe..

2023-12-23 20:30:00 fin : 2023-12-23 . .

La Sirène à Barbe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Experience the magic of Disney like never before in our special Disney Drag Show! Our talented drag queens will take you on a glittering journey through fairy tales, with dazzling performances inspired by your favorite Disney characters. Get ready for an evening full of dreams, glamour and fantasy, in the unique atmosphere of La Sirène à Barbe.

Vive la magia de Disney como nunca antes en nuestro espectáculo especial Disney Drag Show Nuestras talentosas drag queens le llevarán en un brillante viaje a través de los cuentos de hadas, con deslumbrantes actuaciones inspiradas en sus personajes favoritos de Disney. Prepárese para una velada llena de sueños, glamour y fantasía, en el ambiente único de La Sirène à Barbe.

Erleben Sie den Zauber von Disney wie nie zuvor in unserer speziellen Disney Drag Show! Unsere talentierten Dragqueens nehmen Sie mit auf eine glitzernde Reise durch die Märchenwelt, mit schillernden Auftritten, die von Ihren liebsten Disney-Figuren inspiriert sind. Machen Sie sich bereit für einen Abend voller Träume, Glamour und Fantasie in der einzigartigen Atmosphäre von La Sirène à Barbe.

Mise à jour le 2023-11-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche