[Spectacle] Drag Mania La Sirène à Barbe Dieppe, 15 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Venez célébrer Starmania lors de notre soirée DRAG MANIA à La Sirène à Barbe. En présence de la légendaire Fabienne Thibeault, cette soirée spéciale vous offrira des performances drag époustouflantes. Les bénéfices seront reversés à l’association OPPH, contribuant à une cause qui nous tient à cœur. Un hommage vibrant, une cause noble et une soirée inoubliable vous attendent. Réservez vite vos places pour ne pas manquer ce rendez-vous exceptionnel !.

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 . .

La Sirène à Barbe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Come and celebrate Starmania at our DRAG MANIA evening at La Sirène à Barbe. In the presence of the legendary Fabienne Thibeault, this special evening will feature breathtaking drag performances. Profits will be donated to the OPPH association, contributing to a cause close to our hearts. A vibrant tribute, a noble cause and an unforgettable evening await you. Reserve your tickets now to make sure you don’t miss this exceptional event!

Venga a celebrar Starmania en nuestra velada DRAG MANIA en La Sirène à Barbe. En presencia de la legendaria Fabienne Thibeault, esta velada especial contará con impresionantes actuaciones drag. La recaudación se destinará íntegramente a la asociación OPPH, con el fin de apoyar una causa que nos toca muy de cerca. Le esperan un vibrante homenaje, una noble causa y una velada inolvidable. Reserve ya sus entradas para no perderse este acontecimiento excepcional

Feiern Sie Starmania bei unserem DRAG MANIA-Abend im La Sirène à Barbe. In Anwesenheit der legendären Fabienne Thibeault wird Ihnen an diesem besonderen Abend eine atemberaubende Drag-Performance geboten. Die Einnahmen werden an die OPPH Association gespendet, wodurch ein Beitrag zu einer Sache geleistet wird, die uns sehr am Herzen liegt. Es erwartet Sie eine bewegende Hommage, ein edler Zweck und ein unvergesslicher Abend. Reservieren Sie sich schnell Ihre Plätze, um dieses außergewöhnliche Ereignis nicht zu verpassen!

Mise à jour le 2023-11-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche