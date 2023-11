[Animation] Blind-test musical de Guillaume & Sweety La Sirène à Barbe Dieppe, 7 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Vous pensez tout connaître en musique ? Mettez vos connaissances à l’épreuve avec le Blind-Test Live à La Sirène à Barbe. Guillaume vous défiera dans une série de quiz musicaux, et Sweety Bonbon ajoutera une touche de raffinement avec son accompagnement au piano. Un événement à ne pas rater !.

2023-12-07 19:30:00 fin : 2023-12-07 . .

La Sirène à Barbe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Think you know everything there is to know about music? Put your knowledge to the test with the Blind-Test Live at La Sirène à Barbe. Guillaume will challenge you to a series of musical quizzes, and Sweety Bonbon will add a touch of refinement with her piano accompaniment. An event not to be missed!

¿Cree que lo sabe todo sobre música? Ponga a prueba sus conocimientos con el test de ceguera en directo de La Sirène à Barbe. Guillaume le desafiará a una serie de pruebas musicales, y Sweety Bonbon añadirá un toque de refinamiento con su acompañamiento al piano. No se lo pierda

Sie glauben, alles über Musik zu wissen? Stellen Sie Ihr Wissen mit dem Live-Blindtest in La Sirène à Barbe auf die Probe. Guillaume wird Sie zu einer Reihe von Musikquizzen herausfordern, und Sweety Bonbon wird mit seiner Klavierbegleitung einen Hauch von Raffinesse hinzufügen. Eine Veranstaltung, die Sie nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-11-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche