[Soirée d’automne] La Sirène à Barbe Dieppe, 23 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

La librairie-café La Grande Ourse organise sa soirée changement de saison au cabaret de La Sirène à Barbe !

Soirée festive, littéraire, musicale et gourmande :

• Quiz littéraire

• Conseils lecture des ours : faites le plein d’idées cadeaux !

• Le Groupe Trio de jazz manouche « Rythme gitan » avec Pitou Waiss à la guitare, Kany Waiss au chant, Pierre Joint à la contrebasse

Dîner et boissons selon la carte de la Sirène à barbe (ex. une planche charcuterie fromage 24€ pour 2) https://www.la-sireneabarbe.com/la-carte

Pour les musiciens : participation libre et consentie (autour de 10 €).

> Sur réservation auprès de la librairie..

2023-11-23 19:00:00 fin : 2023-11-23 . .

La Sirène à Barbe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



La Grande Ourse bookstore-café is organizing its change-of-season evening at the La Sirène à Barbe cabaret!

A festive, literary, musical and gourmet evening:

? literary quiz

bear reading tips: stock up on gift ideas!

rythme gitan » gypsy jazz trio with Pitou Waiss on guitar, Kany Waiss on vocals and Pierre Joint on double bass

Dinner and drinks from the Sirène à barbe menu (e.g. a 24? charcuterie-cheese board for 2) https://www.la-sireneabarbe.com/la-carte

For musicians: free participation (around 10?).

> Reservations required at the bookshop.

La librería-cafetería La Grande Ourse organiza su nueva fiesta de temporada en el cabaret La Sirène à Barbe

Una velada festiva, literaria, musical y gastronómica:

? concurso literario

? consejos de lectura para osos: ¡haga acopio de ideas para regalar!

el trío de jazz gitano « Rythme gitan » con Pitou Waiss a la guitarra, Kany Waiss al cante y Pierre Joint al contrabajo

Cena y bebidas del menú Sirène à barbe (por ejemplo, una tabla de embutidos y quesos de 24? para 2 personas) https://www.la-sireneabarbe.com/la-carte

Músicos: participación libre (unos 10?).

> Reserva obligatoria en la librería.

Die Buchhandlung und das Café La Grande Ourse veranstaltet ihre Saisonwechselparty im Kabarett La Sirène à Barbe!

Ein festlicher, literarischer, musikalischer und kulinarischer Abend :

? literarisches Quiz

? bärenstarke Lesetipps: Füllen Sie Ihren Vorrat an Geschenkideen auf!

? die Gruppe Gypsy-Jazz-Trio « Rythme gitan » mit Pitou Waiss an der Gitarre, Kany Waiss am Gesang, Pierre Joint am Kontrabass

Abendessen und Getränke nach der Karte der Sirene mit Bart (z.B. ein Wurst- und Käsebrett 24? für 2) https://www.la-sireneabarbe.com/la-carte

Für die Musiker: freie und einvernehmliche Teilnahme (um die 10 ?).

> Auf Reservierung in der Buchhandlung.

