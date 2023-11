[Spectacle] La revue de Noël La Sirène à Barbe Dieppe, 22 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Oubliez tout ce que vous savez sur les Noël traditionnels, car La Sirène à Barbe est là pour les secouer avec des talons hauts et une pointe d’impertinence ! Notre Revue de Noël vous offre une soirée déjantée où le sacré rencontre le profane, où les paillettes défient la neige et où les rennes pourraient bien porter du rouge à lèvres. Attendez-vous à l’inattendu et venez vivre un Noël audacieux, débridé et, bien sûr, absolument fabuleux avec nous !.

2023-11-22 20:30:00 fin : 2023-11-22 . .

La Sirène à Barbe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Forget everything you know about traditional Christmas, because La Sirène à Barbe is here to shake it up with high heels and a dash of cheek! Our Christmas Revue brings you a wild evening where the sacred meets the profane, glitter defies snow and reindeer might just be wearing lipstick. Expect the unexpected and come experience a daring, unbridled and, of course, absolutely fabulous Christmas with us!

Olvídese de todo lo que sabe sobre la Navidad tradicional, porque La Sirène à Barbe está aquí para sacudirla con tacones altos y una pizca de descaro Nuestra revista navideña le propone una velada salvaje en la que lo sagrado se une a lo profano, la purpurina desafía a la nieve y los renos podrían llevar pintalabios. Espere lo inesperado y venga a vivir con nosotros una Navidad atrevida, desenfrenada y, por supuesto, ¡absolutamente fabulosa!

Vergessen Sie alles, was Sie über traditionelle Weihnachten wissen, denn die bärtige Meerjungfrau ist hier, um sie mit hohen Absätzen und einer Prise Frechheit zu erschüttern! Unsere Weihnachtsrevue bietet Ihnen einen verrückten Abend, an dem das Heilige auf das Profane trifft, der Glitzer dem Schnee trotzt und die Rentiere vielleicht Lippenstift tragen. Erwarten Sie das Unerwartete und erleben Sie mit uns ein gewagtes, ungezügeltes und natürlich absolut fabelhaftes Weihnachtsfest!

Mise à jour le 2023-11-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche