[Spectacle] Benjy Dotti The Late Show La Sirène à Barbe Dieppe, 16 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Un late show à l’américaine, mais sans les américains… Et sans le budget ! Presque à la manière d’un Jimmy Fallon, Benjy Dotti nous présente son late show à l’américaine, au programme il caricature l’actu, les peoples, les politiques…

Sketchs, parodies, performance live, grands moments de Music-Hall, détournements vidéo au programme de cet artiste et tout ceci «En toute simplicité et pour pas cher et oui c’est sans le budget !.

2023-11-16 20:30:00 fin : 2023-11-16 . .

La Sirène à Barbe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



An American-style late show, but without the Americans… And without the budget! Almost in the style of Jimmy Fallon, Benjy Dotti presents his American-style late show, featuring caricatures of current events, celebrities and politicians…

Sketches, parodies, live performances, great music-hall moments and video hijackings are all part of this artist?s program, and he does it all « simply and cheaply – and yes, without the budget!

Un late show a la americana, pero sin los americanos… ¡Y sin presupuesto! Casi al estilo de Jimmy Fallon, Benjy Dotti presenta su late show a la americana, en el que caricaturiza las noticias, los famosos y los políticos…

Sketches, parodias, actuaciones en directo, grandes momentos de music-hall y secuestros de vídeos forman parte del programa de este artista, que lo hace todo « de forma sencilla y barata, y sí, ¡sin presupuesto!

Eine Late Show nach amerikanischem Vorbild, aber ohne die Amerikaner… Und ohne das Budget! Fast wie Jimmy Fallon präsentiert uns Benjy Dotti seine Late Show nach amerikanischem Vorbild. Auf dem Programm stehen Karikaturen von Nachrichten, Prominenten und Politikern…

Sketche, Parodien, Live-Auftritte, große Music-Hall-Momente und Video-Verfremdungen stehen auf dem Programm dieses Künstlers, und all das « ganz einfach und für wenig Geld, und ja, es ist ohne Budget!

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche