[Spectacle] La revue de la Sirène « Air'otica » La Sirène à Barbe Dieppe, 10 novembre 2023

Dieppe,Seine-Maritime

Mesdames, Messieurs, et fidèles aficionados, le phénomène tant attendu est de retour : La Nouvelle Revue de La Sirène présente ‘Air’otica’ ! Sous les ailes de Diva Beluga, préparez-vous à un spectacle aérien où la danse, l’humour et les acrobaties n’ont aucune limite. Bouclez vos ceintures pour l’envol le plus spectaculaire de l’année ! Merci d’avoir choisi de repartir à l’aventure avec nous. Embarquement immédiat !.

2023-11-10 20:30:00

La Sirène à Barbe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Ladies and gentlemen, and loyal aficionados, the long-awaited phenomenon is back: La Nouvelle Revue de La Sirène presents ?Air?otica?! Under the wings of Diva Beluga, get ready for an aerial show where dance, humor and acrobatics know no bounds. Buckle up for the most spectacular flight of the year! Thank you for choosing to embark on this adventure with us. Boarding now!

Señoras y señores, fieles aficionados, el fenómeno tan esperado está de vuelta: La Nouvelle Revue de La Sirène presenta « Air?otica » Bajo las alas de la Diva Beluga, prepárense para un espectáculo aéreo donde la danza, el humor y las acrobacias no conocen límites. Abróchense los cinturones para el vuelo más espectacular del año Gracias por elegir embarcarse en esta aventura con nosotros. ¡Todos a bordo!

Meine Damen, Herren und treuen Aficionados, das lang erwartete Phänomen ist wieder da: Die Nouvelle Revue de La Sirène präsentiert ?Air?otica? Unter den Flügeln von Diva Beluga können Sie sich auf eine Flugshow freuen, bei der Tanz, Humor und Akrobatik keine Grenzen gesetzt sind. Schnallen Sie sich an für den spektakulärsten Flug des Jahres! Vielen Dank, dass Sie sich für ein neues Abenteuer mit uns entschieden haben. Jetzt einsteigen!

