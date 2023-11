[Spectacle] Le Drag Show de la Sirène La Sirène à Barbe Dieppe, 3 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Tenez-vous prêts : La Sirène à Barbe revient en force avec son Drag Show inégalable ! Sous la houlette de Diva Beluga et Alonso-Gyne, chaque soirée s’annonce époustouflante et unique grâce à des artistes invités. Attendus ou inattendus, les talents au rendez-vous garantissent une explosion de créativité, d’humour et d’extravagance. Alors, ne tardez pas ! Invitez tout votre entourage et réservez vos places pour un spectacle qui vous en mettra plein la vue et les oreilles !.

2023-11-03 20:30:00 fin : 2023-11-03 . .

La Sirène à Barbe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Get ready: La Sirène à Barbe returns in force with its unrivalled Drag Show! Helmed by Diva Beluga and Alonso-Gyne, each evening promises to be breathtaking and unique, thanks to a host of guest artists. Whether expected or unexpected, the talent on hand guarantees an explosion of creativity, humor and extravagance. So don’t delay! Invite your friends and family and reserve your seats for a show that will blow your mind and ears away!

Prepárese: La Sirène à Barbe vuelve con fuerza con su inigualable Drag Show Bajo la dirección de Diva Beluga y Alonso-Gyne, cada velada promete ser impresionante y única, gracias a una serie de artistas invitados. Esperado o inesperado, el talento que se presenta garantiza una explosión de creatividad, humor y extravagancia. No se lo piense más Invite a todos sus amigos y familiares y reserve sus entradas para un espectáculo que le dejará boquiabierto

Halten Sie sich bereit: La Sirène à Barbe kehrt mit ihrer unvergleichlichen Drag Show zurück! Unter der Leitung von Diva Beluga und Alonso-Gyne wird jeder Abend dank der eingeladenen Künstler atemberaubend und einzigartig sein. Die erwarteten oder unerwarteten Talente garantieren eine Explosion von Kreativität, Humor und Extravaganz. Warten Sie also nicht zu lange! Laden Sie Ihr gesamtes Umfeld ein und sichern Sie sich Ihre Tickets für eine Show, die Ihnen die Augen und Ohren öffnen wird!

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche