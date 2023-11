[Animation] Blind-test musical de Guillaume La Sirène à Barbe Dieppe, 2 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Frémissez de plaisir et d’effroi avec ‘La Maison Hantée de La Sirène’ ! Diva Beluga et Alonso-Gyne déroulent le tapis noir pour une soirée d’Halloween extraordinairement extravagant ! Des looks sortis tout droit d’un cauchemar chic, aux performances qui vous feront hurler de joie, chaque recoin de notre maison hantée regorge de surprises. Oubliez les bonbons ou la monnaie, ici, on échange en frissons et en éclats de rire !.

2023-11-02 19:30:00 fin : 2023-11-02 . .

La Sirène à Barbe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Be thrilled and frightened at La Sirène?s Haunted House! Diva Beluga and Alonso-Gyne roll out the black carpet for an extraordinarily extravagant Halloween party! From looks straight out of a chic nightmare, to performances that will have you screaming with delight, every nook and cranny of our haunted house is full of surprises. Forget candy and change, we’re all about thrills and laughter!

¡Emociónate y asústate con la Casa Encantada de La Sirène! Diva Beluga y Alonso-Gyne despliegan la alfombra negra para una fiesta de Halloween extraordinariamente extravagante Desde looks sacados directamente de una pesadilla chic hasta actuaciones que te harán gritar de placer, cada rincón de nuestra casa encantada está lleno de sorpresas. Olvídate de los dulces y el cambio, ¡lo nuestro son las emociones y las risas!

Gruseln Sie sich bei « La Sirène’s Haunted House »! Diva Beluga und Alonso-Gyne rollen den schwarzen Teppich für eine außergewöhnlich extravagante Halloween-Party aus! Von Looks, die einem schicken Albtraum entsprungen sind, bis hin zu Auftritten, die Sie vor Freude schreien lassen, steckt jeder Winkel unseres Spukhauses voller Überraschungen. Vergessen Sie Süßigkeiten und Kleingeld, hier wird mit Gänsehaut und Gelächter gehandelt!

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche