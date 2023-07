[Cabaret] La Madonne à Barbe La Sirène à Barbe Dieppe, 7 juillet 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Embarquez pour une soirée électrisante à travers l’épopée pop de la Reine de la Pop elle-même… Madonna ! Nous sommes ravis de vous présenter notre Drag Show spécial Madonna – une célébration étincelante de la carrière d’une des artistes les plus influentes de tous les temps..

2023-07-07 20:30:00 fin : 2023-07-07 . .

La Sirène à Barbe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Embark on an electrifying evening through the pop epic of the Queen of Pop herself… Madonna! We’re delighted to present our special Madonna Drag Show – a sparkling celebration of the career of one of the most influential artists of all time.

Embárcate en una velada electrizante a través de la epopeya pop de la mismísima Reina del Pop… ¡Madonna! Estamos encantados de presentar nuestro espectáculo Drag especial de Madonna, una brillante celebración de la carrera de una de las artistas más influyentes de todos los tiempos.

Begeben Sie sich auf einen elektrisierenden Abend durch das Pop-Epos der Queen of Pop höchstpersönlich … Madonna! Wir freuen uns sehr, Ihnen unsere spezielle Madonna Drag Show präsentieren zu können – eine funkelnde Feier der Karriere einer der einflussreichsten Künstlerinnen aller Zeiten.

Mise à jour le 2023-06-14 par Normandie Tourisme / Attitude Manche