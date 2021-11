La Singular Tropique / Medusa Le Molotov, 11 décembre 2021, Marseille.

Marseille, la Grande soirée Cumbia sur la mythique scène marseillaise, le molotov est là ! Elle n’attend que toi ! Deux groupes vont endiabler les pistes et te faire danser sur les rythmes chauds de la cuuumbia ! **La singular tropique** est un groupe de cumbia (rythme d’origine colombienne, popularisé mondialement). Ils proposent un cocktail musical très épicé et caliente, pour danser, se défouler, et tout donner en concert. Viens fêter et partager un super moment avec eux ! Dimë Viera: set percussion latina Hannes Mölsa : Guitare basse Javier Riveros : Clavier Felipe Ortega: Saxophone tenor et soprano, choeurs Miguel Calisto: Voix lead et trompette **Medusa** est une formation récente de 9 musiciennes, chargées d’émotions et de saveur qui empruntent les rythmes et les échos de la cumbia afin de faire danser et vibrer sur les pistes! Son répertoire voyage dans toute l’Amérique du sud et véhicule la chaleur et la joie des énergis cumbieras ! Magali Sarda: congas Laura Spica-Rodriguez: timbales France Duclairoir: contrebasse Élodie Paladino: accordéon Marion Zebre: Saxhorn Aniousha Peicaud: trompette Ariane Woringer: Saxophone alto et soprano Coline Fourment : chant et trompette Léa Jarmasson : chant et guira ////////////////////////////////////////////////////////// Ouverture des portes : 20h30 Concerts 21h-01h PAF 8 euros, (7 euros en prévente sur le site du Molotov)

8€

♫CUMBIA♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



