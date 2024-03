La Singular Tropique Latté Marseille, samedi 6 avril 2024.

La Singular Tropique ♫CUMBIA♫ Samedi 6 avril, 21h00 Latté 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T21:00:00+02:00 – 2024-04-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-06T21:00:00+02:00 – 2024-04-06T23:59:00+02:00

Prêt.e.s à tout donner sur la piste ? Le Latté Club accueille La Singular Tropique.

On vous donne rendez-vous pour un cocktail musical épicé y caliente au cœur du Panier. L’occasion de danser et de se défouler !

Alors viens danser la CUMBIAAA , la SALSAAA, le MERENGUEEE et pluss!

La Singular Tropique c’est un groupe atypique de cumbia; le mélange parfait entre chiliens, colombiens,et une pépite finlandaise! Tropical et festif, la ST propose un répertoire afro-latino-américain en format quintet, avec ses percussions brûlantes, son clavier dansant, salsero , son ensemble de saxo (ténor et soprano) et trompette frénétique, sa basse entraînante et ses voix et chœurs éclatants. La ST rend son public “loco-loco” pour faire la fiesta !

Marseillais d’adoption, la ST vous invite à déguster leur cocktail musical super épicé et enflammé de sabor latino !

Ivan Lizarazu : set percussion latina

Hannes Mölsa : basse

Javier Riveros : Clavier

Felipe Ortega : saxophone tenor et soprano, choeurs

Miguel Calisto : voix lead et trompette

PAF 7€ (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de bons petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (au 09 82 33 19 20).

INFO & RESA TABLES : 09 82 33 19 20

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Latté 16, rue de l’Evêché, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]