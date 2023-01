LA SILENCIEUSE EN VOYAGE Le Mans, 17 janvier 2023, Le Mans .

2023-01-17 18:30:00 – 2023-01-17 20:00:00

10 EUR Superforma et JMFrance présentent

La Silencieuse en Voyage

Énigmatique et cinématographique, le trio Meïkhâneh nous emmène au-delà des frontières, avec des compositions nourries d’imaginaire, d’Europe, de Mongolie et d’Iran. On aime sa musique originale, où voix et percussions sont reines. Et on adore sa manière de la faire « voir » aux enfants, en les immergeant dans une fresque lumineuse inspirée des chansons. S’y dévoile une silhouette féminine aux longs cheveux, dont le corps devient paysages et abrite des histoires : la steppe où galopent les chevaux, la tempête que traversent les oiseaux, l’œuf qui abrite un cœur… La Silencieuse est une allégorie ouverte de la nature, de la musique ou de l’imagination.

Un concert à l’image d’une forêt, calme et foisonnant, où résonnent les chants de l’eau, du vent et de la terre. Les enfants ne s’y trompent pas, enveloppés, happés, émerveillés !

