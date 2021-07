La sieste musicale et littéraire Sens, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Sens.

La sieste musicale et littéraire 2021-07-18 – 2021-07-18 Parc du Moulin-à-Tan 28 Chemin de Babie

Sens Yonne

EUR Par Jean-Michel Destentes / Astien Bosche.

Amoureux du décalage, du pas de côté, cette sieste permet de voyager à travers les genres littéraires et les styles musicaux de la chanson française, plus riche qu’il n’y

paraît. Sous l’étiquette chanson française se cache des morceaux de jazz, de reggae, de blues, de rock, de rap, de musette, de samba, et parfois même un mélange de plusieurs de ces styles. Mettre en avant les histoires que racontent ces chansons. Faire le lien avec la littérature, par l’écriture. Apporter une touche d’humour. Lire des auteurs modernes,

anciens, amusants, touchants, pertinents et poétiques, mélanger fond et forme sur un seul et même thème.

«Je souhaite que les siestateurs et siestatrices se racontent leur propre histoire avec toutes ces histoires. Je propose une nouvelle forme de méditation culturelle».

Astien Bosche.

Entrée libre. Attention ! Prenez vos dispositions, places limitées.

