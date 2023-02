LA SIESTE + FABIEN MARTIN PLATEAU ILE DE FRANCE MANUFACTURE CHANSON, 10 février 2023, PARIS.

LA SIESTE + FABIEN MARTIN PLATEAU ILE DE FRANCE MANUFACTURE CHANSON. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE LA SIESTE La Sieste c’est une invitation dans un lit défait, le son des draps qui se froissent dans la lumière de l’après-midi, le ronronnement d’un chat au coin du feu. Ce jeune duo héritier de la chanson française intimiste, propose une ba (l)lade de légèreté dans son cocon, bercé par la guitare tantôt acoustique, tantôt électrique de Côme Huveline et la voix chaleureuse et gourmande de mots d’Anna Bosc-Molinaro. ********** FABIEN MARTIN Mélodique, un peu déstructurée, la variété mal rasée de Fabien Martin marie les inattendus, comme un lien entre Prévert et Damon Albarn, et parle de la vie qui passe mais pas toujours comme on voudrait. Avec sa propre grammaire; et une culture musicale qui tire vers le paysage anglo-saxon, il fait mentir les mauvaises langues qui expliquent que le français ne se marie pas bien à la pop. Son dernier album aMour(s) raconte l’histoire d’un couple, entre passion du début et sentiments qui s’étiolent.

Votre billet est ici

MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris

ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE

LA SIESTE

La Sieste c’est une invitation dans un lit défait, le son des draps qui se froissent dans la lumière de l’après-midi, le ronronnement d’un chat au coin du feu. Ce jeune duo héritier de la chanson française intimiste, propose une ba (l)lade de légèreté dans son cocon, bercé par la guitare tantôt acoustique, tantôt électrique de Côme Huveline et la voix chaleureuse et gourmande de mots d’Anna Bosc-Molinaro.

**********

FABIEN MARTIN

Mélodique, un peu déstructurée, la variété mal rasée de Fabien Martin marie les inattendus, comme un lien entre Prévert et Damon Albarn, et parle de la vie qui passe mais pas toujours comme on voudrait. Avec sa propre grammaire; et une culture musicale qui tire vers le paysage anglo-saxon, il fait mentir les mauvaises langues qui expliquent que le français ne se marie pas bien à la pop. Son dernier album aMour(s) raconte l’histoire d’un couple, entre passion du début et sentiments qui s’étiolent.

.17.8 EUR17.8.

Votre billet est ici